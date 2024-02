Guerre en Ukraine: en déplacement à Kiev, De Croo tacle sévèrement la Russie dans son discours

Deux ans jour pour jour après le début de la guerre, le Premier ministre a pris part à une cérémonie sur le tarmac de l'aéroport aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelenski, de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et des Premiers ministres italienne et canadien, Giorgia Meloni et Justin Trudeau. Tour à tour, au milieu des carcasses d'avion et des bâtiments détruits, les dirigeants occidentaux ont pris la parole devant un parterre fourni de journalistes. "Les Russes ont tenté de détruire cette ville et d'encercler Kiev: ils ont échoué, a déclaré Alexander De Croo. Après presqu'un mois de bataille, les Russes ont été battus et repoussés grâce au courage et aux compétences des forces ukrainiennes".

Le 26 mars 2022 marque un tournant dans la guerre déclenchée par la Russie. L'armée ukrainienne est parvenue à empêcher les troupes de Vladimir Poutine de marcher sur Kiev. "Il y a déjà quelques générations d'Européens qui n'ont pas vécu de bataille pour la liberté ni connu la peur de la Russie. Cette peur a été détruite sur les lignes de Hostomel", a affirmé M. Zelenski. "A l'époque, il y avait des gens qui ne croyaient pas dans l'Ukraine. Nous avons prouvé notre capacité de lutter".