Hadja Lahbib exprime son inquiétude sur la situation à Rafah, à Gaza: "Nous appelons au respect des civils"

La Belgique, qui préside le Conseil de l'UE ce semestre, a mis à l'ordre du jour la coopération avec l'Afrique (chaînes de production, matériaux rares, numérique, migrations, Sahel, etc.), mais les ministres discuteront aussi de l'Ukraine (soutien militaire) et de la Turquie (médiatrice dans le déblocage des exportations de céréales ukrainiennes). Aucune décision n'est attendue d'un "Gymnich", réunion destinée à rapprocher les points de vue des Vingt-sept.

Le Proche-Orient sera aussi abordé sous l'angle des frappes américaines menées en Irak et en Syrie contre des combattants pro-Iran. Là encore, la Belgique appelle à la retenue. "Il y a des représailles sous forme de frappes des États-Unis visant des intérêts iraniens en Irak et Syrie, c'est extrêmement préoccupant, et nous appelons au dialogue et à la diplomatie, seule manière d'apaiser la situation au Proche-Orient", a insisté Mme Lahbib.