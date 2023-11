Harcèlement: Attal raconte avoir subi "un déferlement d'insultes" au collège

Le ministre de l'Education Gabriel Attal, qui a fait de la lutte contre le harcèlement scolaire l'une de ses priorités, a raconté dimanche avoir lui-même subi "un déferlement d'insultes et d'injures" à "la fin du collège".

"Et moi, à cette occasion, j'ai vécu un déferlement d'insultes et d'injures. Ca a duré plusieurs mois et ça a été très violent", a-t-il décrit.

"Les commentaires qui étaient postés, c'était +pédale, tafiole, tarlouze+, donc je pense que c'était sur une orientation sexuelle supposée à l'époque puisque je n'en parlais pas autour de moi", a poursuivi le ministre de 34 ans, qui a fait sa scolarité dans la réputée École alsacienne à Paris.

"Ce qui était dur pour moi, mais ce qui l'est aujourd'hui aussi pour beaucoup de jeunes, c'est parfois le sentiment qu'on n'a personne à qui en parler", a-t-il observé, disant avoir ressenti "de la souffrance".