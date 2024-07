Attaque d'une école et d'une zone humanitaire dans la bande de Gaza: les frappes font 200 morts

Une frappe israélienne sur une école à Deir al-Balah a fait 30 morts samedi et une opération à Khan Younès a tué 170 Palestiniens en six jours, a indiqué le porte-parole de la Défense civile de la bande de Gaza au 10e mois de la guerre.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a juré de détruire le Hamas après une attaque du mouvement islamiste palestinien contre Israël le 7 octobre, qui a déclenché la guerre. Il vient d'achever une visite aux Etats-Unis en rencontrant Donald Trump qui a mis en garde contre "des guerres majeures au Moyen-Orient et peut-être une troisième guerre mondiale" s'il ne remportait pas la présidentielle en novembre.

Malgré un lourd bilan humain - des dizaines de milliers de morts selon le ministère de la Santé du Hamas - et un désastre humanitaire à Gaza, l'offensive militaire israélienne lancée en riposte à l'attaque du 7 octobre, ne connaît pas de répit. "L'école Khadija, qui abritait une unité médicale de fortune dans la région de Deir al-Balah, a été ciblée (par une frappe qui a) fait 30 martyrs et plus de 100 blessés", a déclaré le ministère de la Santé du Hamas dans un communiqué.