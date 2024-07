En Chine, le secteur du jeu vidéo revient en force au salon de Shanghai

La Chine est le plus grand marché mondial du jeu vidéo. Mais le secteur a été victime ces dernières années de plusieurs restrictions du gouvernement, qui a limité le temps de jeu des mineurs et avait gelé l'attribution de licences pour les nouveaux titres.

Dans les grands halls d'exposition de ChinaJoy, d'enthousiastes visiteurs adeptes de cosplay (qui incarnent des personnages de fiction en adoptant leurs vêtements et coiffure) viennent tester les dernières nouveautés et les professionnels se montrent optimistes quant à l'avenir.

Blizzard produit notamment le jeu à succès "World of Warcraft" ("WoW"). Ce titre fera en août un retour très attendu en Chine, après un différend entre la société américaine et son partenaire chinois NetEase, qui aura duré plus d'un an et demi.

Mais si "WoW" séduisait jadis des millions d'utilisateurs en Chine, ce chiffre fait désormais pâle figure par rapport à ceux de certains jeux de studios chinois.

- "Pas de recette miracle" -

"League of Legends" du géant Tencent ou "Genshin Impact" de MiHoYo attirent ainsi des dizaines de millions de joueurs mensuels dans le pays.