Harris a 60 ans mais veut surtout parler de l'âge de Trump

Kamala Harris devient sexagénaire dimanche, mais c'est l'âge de Donald Trump dont elle veut surtout parler, son rival pour la Maison Blanche étant selon elle "instable" et trop usé pour diriger à nouveau les Etats-Unis. A 16 jours du scrutin présidentiel, la vice-présidente démocrate et le milliardaire républicain de 78 ans mettent les bouchées doubles dans une course trépidante et de plus en plus tendue.

Dimanche voit les deux candidats remettre le cap sur la Pennsylvanie, qui fait figure de trophée royal parmi les sept Etats clés où se jouera la présidentielle du 5 novembre. Après avoir empoisonné la campagne du président sortant Joe Biden, jusqu'à provoquer son retrait prématuré de la compétition en juillet, la question de l'âge place désormais Donald Trump sur la défensive. "Donald Trump est de plus en plus instable et inapte" à exercer la fonction présidentielle, a déclaré samedi la vice-présidente, reprenant un angle d'attaque déjà employé cette semaine.