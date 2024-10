Israël "détruit" le Hezbollah libanais près de la frontière

"Notre objectif est de nettoyer complètement cette région (des infrastructures du Hezbollah) pour permettre aux habitants du nord d'Israël de revenir chez eux et de reconstruire leur vie", a ajouté M. Gallant.

Au moins 60.000 résidents de la région frontalière ont été déplacés à cause des échanges de tirs quotidiens depuis plus d'un an entre le Hezbollah et l'armée israélienne.

"Nous détenons des prisonniers du Hezbollah qui nous donnent des informations", a-t-il affirmé, assurant que le mouvement était "en train de s'effondrer".