Humanitaires tués à Gaza: Israël admet une série "d'erreurs graves", affirmant avoir voulu viser "des agents du Hamas"

L'enquête interne de l'armée reconnaît une série d'"erreurs graves" et des "violations des procédures opérationnelles normales": "erreur d'appréciation", "erreurs dans la prise de décision", identification erronée de suspects et de véhicules, mauvaise coordination et décision de frapper sur la base d'éléments insuffisants.

L'armée a ainsi reconnu que WCK avait bien communiqué son plan de route, mais les militaires chargés des frappes n'en avaient pas connaissance.

Après avoir reçu ces premiers éléments, WCK a exigé "une enquête indépendante": l'armée israélienne "ne peut pas enquêter de manière crédible sur sa propre défaillance à Gaza", a-t-elle réagi.