"Il a vraiment fait preuve de vigueur et de combativité": l'analyse d'un expert après le discours de Biden

"Je pense que, dans l'ensemble, le discours du président Biden a été plutôt réussi. Les attentes étaient modestes compte tenu des inquiétudes liées à son âge et à certains des faux pas qu'il a commis récemment au cours de la campagne, mais je pense qu'il a dépassé ces attentes et qu'il a vraiment fait preuve de vigueur et de combativité pendant un peu plus d'une heure, et qu'il a vraiment apprécié de se mêler aux républicains qui n'étaient pas d'accord avec lui sur certaines questions de politique générale", ajoute le politologue.

Un discours partisan

Selon Aaron Kall, le discours de Joe Biden était "un discours très partisan". Il explique : "En général, ces discours sont plus cérémoniels et portent sur le pays et sa situation, mais il s'agissait plutôt d'un discours de début campagne pour les élections, destiné à rallier ses partisans de base, car nombre d'entre eux les ont quittés depuis 2020."

Et de poursuivre: "Je pense que même s'il n'a pas mentionné le nom de Trump en particulier, le fait qu'il ait parlé des politiques de son prédécesseur autant de fois, un nombre à deux chiffres, était beaucoup plus élevé que ce à quoi tout le monde s'attendait. Ce qui montre vraiment que pour lui, la campagne doit être axée sur ce contraste et pas seulement sur une sorte de référendum sur la façon dont sa présidence s'est déroulée au cours des quatre dernières années."