Il y aura "des risques de maladies hydriques telles que le choléra": Handicap international dresse le bilan des dégâts à Gaza

Pour Antoine Sepulchre, directeur général d'Handicap International pour la Belgique, "les 12 000 bombes qui ont été larguées sur Gaza entre le 7 octobre et les 50 jours qui ont suivi cette escalade du conflit" auront un impact majeur dans le pays.

En ce qui concerne l'infrastructure des soins de santé, Antoine Sepulchre affirme qu'il y a "une destruction généralisée de plus de 10 000 bâtiments et plus de 34 000 immeubles résidentiels sont partiellement endommagés. Ça représente près de la moitié des logements à Gaza qui sont détruits".

Les risques sanitaires sont non négligeables

Ces dégâts provoquent des répercussions immédiates dans la bande de Gaza. Notamment pour l'aspect sanitaire, puisque "les systèmes d'approvisionnement en eau ont été touchés". Cela entraîne la contamination de l'eau, "avec des risques de maladies hydriques telles que le choléra".