Inde: des sites du patrimoine islamique rasés au nom du développement de Delhi

Pendant neuf siècles, les Indiens ont prié devant la tombe et le sanctuaire de Baba Haji Rozbih mais le site islamique, l'un des plus anciens de New Delhi, a été rasé discrètement début février à la surprise des pèlerins.

Le sanctuaire du saint soufi dans un parc de la capitale est la dernière victime en date du "programme de démolition" de l'Autorité d'aménagement de Delhi (DDA) qui vise selon elle à éliminer les "structures religieuses illégales", après une mosquée, des tombeaux, des sanctuaires et des temples hindous.