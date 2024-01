Inde : Macron invité d'honneur, les liens de défense renforcés

Partager:

Chars, avions de chasse, lance-missiles et régiments en grand uniforme: le président Emmanuel Macron a assisté vendredi à un défilé militaire haut en couleur à New Delhi, sur fond de renforcement du partenariat industriel et de défense entre la France et l'Inde. Le chef de l'Etat était l'invité d'honneur de l'homme fort de l'Inde, le Premier ministre Narendra Modi, pour la fête de la Constitution indienne, entrée en vigueur le 26 janvier 1950, deux ans après l'indépendance.

Les deux dirigeants ont assisté côte-à-côte à la parade depuis la tribune d'honneur selon un cérémonial mêlant tradition de l'Empire britannique et symboles de l'Inde contemporaine. Emmanuel Macron a d'abord remonté la grande avenue conduisant à l'India Gate, l'Arc-de-Triomphe au coeur de New Delhi, dans un carrosse tiré par six chevaux et une garde d'honneur en grand apparat. Après le coup d'envoi du défilé, au son de l'hymne indien et de 21 coups de canon, un contingent de la Légion étrangère, célèbre pour son pas cadencé et ses képis blancs, a ouvert les festivités, suivie d'un survol de deux chasseurs Rafale français.

Sous un soleil voilé par une nappe de pollution, chars russes T-90, cavalerie à dos de chameau, infanterie et figures militaires à moto se sont succédé sur un ton martial. - Coopération militaire - Chasseurs Soukhoï-30 et Tejas "made in India" ont ponctué le défilé, symbole d'une armée indienne encore équipée à 60% en matériel russe mais soucieuse de réduire sa dépendance.