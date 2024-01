Iran: deux journalistes emprisonnées en 2022 libérées sous caution

Niloufar Hamedi, 36 ans, et Elaheh Mohammadi, 31 ans, "ont été temporairement libérées sous caution de la prison d'Evine" à Téhéran, ont annoncé le quotidien réformateur Shargh sur son site et l'un des avocats.

Une photo et une vidéo des deux jeunes femmes posant, souriantes et se tenant la main, à proximité de la prison ont été postées sur les réseaux sociaux.

Mme Mohammadi, reporter de Ham Mihan, a été condamnée en 2023 à une peine de six ans de prison pour collaboration avec les Etats-Unis, de cinq ans pour complot contre la sécurité du pays et d'un an pour propagande contre la République islamique.

Mme Hamedi, photographe du journal Shargh, a écopé de son côté d'une peine de sept ans de prison pour coopération avec les Etats-Unis, cinq ans de prison pour complot contre la sécurité du pays et un an pour propagande contre la République islamique.