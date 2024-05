Israël dit avoir tué cinq "terroristes" palestiniens en Cisjordanie

Dans le village de Deir al-Ghusun, un photographe de l'AFP a pu voir un important dispositif israélien bloquer les rues autour du bâtiment visé et un bulldozer le raser. Au moins un corps a été extrait des décombres et emmené par les forces israéliennes.

Au cours d'une "opération visant à neutraliser une cellule terroriste", des forces israéliennes "ont encerclé un bâtiment", indique l'armée dans un communiqué. "Après "avoir essuyé des tirs (...) les forces de sécurité ont riposté", notamment avec des roquettes.

"Un drone de l'armée a visé et touché le bâtiment à deux reprises, tandis que des unités du génie s'employaient à le détruire", poursuit l'armée israélienne. "La confrontation s'est terminée par l'élimination de cinq terroristes et la saisie d'équipement militaire et d'armement."

Un soldat israélien a été blessé lors de cette opération, a-t-on ajouté de même source.