Israël: l'armée porte à 4 soldats tués le bilan des tirs de roquettes sur Kerem Shalom

L'armée israélienne avait initialement annoncé dimanche que trois soldats avaient été tués par ces tirs et douze blessés "dont trois grièvement", ajoutant que 14 roquettes avaient été tirées depuis l'est de Rafah, ville du sud de la bande de Gaza. Elle n'a pas précisé lundi si le quatrième soldat décédé faisait partie de ceux initialement comptés comme blessés.

Les brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont revendiqué ces tirs qui ont conduit Israël à fermer cet accès, principal point de passage utilisé pour acheminer l'aide d'Israël dans la bande de Gaza.

Lundi matin, l'armée israélienne a largué des tracts dans plusieurs quartiers de l'est de Rafah, enjoignant les habitants à évacuer vers "une zone humanitaire" plus au nord, les avertissant qu'elle "s'apprête à agir avec force contre les organisations terroristes" et que quiconque reste "dans la zone met en danger sa vie et celles de sa famille".