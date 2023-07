Kenya: écoles et magasins rouvrent malgré l'appel à de nouvelles manifestations

L'activité a quelque peu repris jeudi dans la capitale kényane Nairobi, où les écoles et certains magasins ont rouvert, malgré l'appel de l'opposition à une deuxième journée consécutive de manifestations contre la vie chère et la politique du gouvernement.

La coalition Azimio a appelé à trois jours de mobilisation anti-gouvernementales de mercredi à vendredi, dans le cadre d'un mouvement de contestation lancé en mars, marqué par du vandalisme, des pillages et des violences, qui a fait au moins une vingtaine de morts.

Locomotive économique d'Afrique de l'Est, le Kenya a tourné au ralenti mercredi pour la première de ces journées d'action, par crainte de nouveaux débordements. Des échauffourées ont eu lieu entre groupes de manifestants et forces de l'ordre en divers points du pays, et deux personnes ont été tuées à Kisumu (ouest) selon un responsable hospitalier.