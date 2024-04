La Californie revalorise le salaire minimum des employés de fast-food

L'industrie du fast-food emploie plus d'un demi-million de personnes en Californie, via des chaînes mondialement connues comme Burger King et Taco Bell, mais aussi des marques locales plus modestes comme In-N-Out.

La grande majorité des travailleurs de ce secteur sont des femmes et des latino-américains ou afro-américains, avec un salaire annuel médian de 25.800 dollars, selon Tia Koonse, de l'université de Californie à Los Angeles (UCLA). Soit largement en-dessous du salaire médian californien, qui atteint 43.000 dollars.

"On pense souvent à tort que les travailleurs de la restauration rapide sont des adolescents qui travaillent pour de l'argent de poche ou pour le dernier iPad", a-t-elle déclaré à la presse. "En réalité, plus de la moitié d'entre eux ont plus de 25 ans et un quart sont le salaire principal du foyer."