La chanteuse américaine Lizzo se défend de tout "harcèlement" contre trois anciennes danseuses

La chanteuse américaine Lizzo s'est défendue jeudi de tout "harcèlement" et "discrimination" et d'"agression" à caractères raciste et physique, comme l'en accusent dans une plainte trois anciennes danseuses. "Je choisis d'habitude de ne pas répondre à de fausses allégations mais celles-là sont vraiment incroyables et trop scandaleuses", a réagi sur les réseaux sociaux la musicienne et rappeuse afro-américaine de 35 ans, Melissa Viviane Jefferson de son vrai nom.

Dans une plainte déposée à Los Angeles contre Lizzo et d'autres personnes et rendue publique le 1er août, les plaignantes Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez ont fait état de "harcèlement sexuel, religieux et racial, de discriminations relatives au handicap, d'agressions et de séquestration, entre autres choses", selon un communiqué mardi de leurs avocats. Mmes Davis et Williams "ont finalement été renvoyées alors que Mme Rodriguez a démissionné face à ce comportement affligeant", d'après leurs défenseurs. Les accusations portent notamment sur des interactions avec d'autres personnes auxquelles les danseuses disent avoir été contraintes par Lizzo lors d'un spectacle dans le quartier rouge de la prostitution à Amsterdam, aux Pays-Bas.

La cheffe des danseuses de l'artiste, Shirlene Quigley, est elle accusée d'avoir fréquemment fait des commentaires à caractère sexuel et tenté de faire du prosélytisme sur sa foi chrétienne, en particulier sur le sexe avant le mariage. La plainte affirme aussi que des producteurs blancs de Lizzo "accusaient souvent des danseuses noires d'être fainéantes, non professionnelles et d'avoir un comportement difficile". Les plaignantes avaient "l'impression que ces commentaires étaient teintés d'une animosité raciste et grossophobe".

Lizzo est justement adulée par ses fans pour défendre les personnes en surpoids, l'estime de soi et de son corps. "Je connais au quotidien le sentiment de honte de son corps et je ne critiquerais ni renverrais jamais un employé en raison de son poids", s'est-elle défendue. Ses anciennes danseuses affirment enfin qu'il existait de longue date un différend sur leur rémunération. "Ces histoires qui cherchent le sensationnalisme sont le fait d'anciennes employées ayant déjà reconnu publiquement avoir été prévenues en tournée que leur comportement était déplacé et non professionnel", a rétorqué Lizzo. La chanteuse à la voix puissante, née à Detroit et qui a grandi à Houston, s'est fait connaître en 2019 grâce à ses morceaux de soul et de rap et est aussi une flûtiste accomplie. Elle a remporté en février le prix du meilleur enregistrement de l'année aux Grammy Awards, les Oscars de l'industrie musicale américaine, grâce à son titre "About Damn Time".