La Chine et les Etats-Unis lancent un groupe de travail commun sur le climat

Sur fond de tensions bilatérales autour de Taïwan, de différends commerciaux et de la mer de Chine méridionale, Xi Jinping et Joe Biden s'entretiendront en marge d'un sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec).

Le nouveau groupe de travail annoncé mercredi se concentrera sur "la transition énergétique, le méthane, l'économie circulaire et l'efficacité des ressources, les provinces/Etats et villes à faible émission de carbone et durables, et la déforestation", ont indiqué dans une déclaration commune les médias d'Etat chinois et le département d'Etat américain.

Les membres du groupe mèneront "un dialogue et une coopération afin d'accélérer les actions concrètes en faveur du climat", selon le texte.

Les deux parties sont convenues de "travailler ensemble et avec d'autres parties" pour "relever l'un des plus grands défis de notre époque pour les générations actuelles et futures de l'humanité", d'après leur déclaration.