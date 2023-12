La Nouvelle-Zélande célèbre l'arrivée de 2024 douze heures avant nous: des Belges, sur place, fêtent l'an neuf en short et t-shirt

La Belgique se prépare, et sans doute vous aussi, pour la nouvelle année, mais par le jeu des fuseaux horaires, certains sont déjà en 2024. Comme en Nouvelle-Zélande où les feux d'artifices ont été tirés à midi, heure belge. Parmi les chanceux qui se sont souhaité une bonne et heureuse année en t-shirt, les pieds dans le sable et avant tout le monde, des Belges, expatriés.