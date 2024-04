La police intervient à la Sorbonne pour déloger des militants pro-palestiniens

La préfecture de police a évoqué une "opération, qui a duré seulement quelques minutes" et "s’est faite dans le calme, sans incident".

"Nous étions une cinquantaine de personnes quand les forces de l'ordre sont arrivées en courant à l'intérieur de la cour. L'évacuation a été assez brutale avec une dizaine de personnes traînées au sol. Il n'y a pas eu d'interpellations", a déclaré à l'AFP Rémi, 20 ans, étudiant en troisième année d'histoire et de géographie, qui faisait partie des manifestants délogés.

L'université Paris 1-Panthéon Sorbonne a précisé à l'AFP que "la Sorbonne sera fermée cet après-midi sur décision du rectorat". "Les amphithéâtres ont été évacués vers midi", a indiqué le rectorat de Paris.

- "Rejoignez-nous" -

Selon le rectorat, une trentaine de militants s'étaient rassemblés à l'intérieur de la Sorbonne, où neuf tentes ont été installées dans la cour et trois dans le hall, et un drapeau palestinien posé au sol. Selon un manifestant, les tentes étaient entre 20 et 30.