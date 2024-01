"La situation humanitaire sur place est catastrophique": un Belge témoigne pour la première fois depuis Gaza

Pour la première fois depuis le début du conflit, un Belge témoigne de la situation humanitaire "catastrophique" dans la bande de Gaza. Jonathan Crickx, directeur de la communication pour l'UNICEF en Palestine, est sur place et décrit les très mauvaises conditions de vie de milliers de Palestiniens : "La situation humanitaire sur place est catastrophique", déclare Jonathan Crickx. "Je suis arrivé à Rafah il y a quelques jours et partout où je vais, je vois des milliers de tentes faites de bric et de broc. Des milliers d'enfants vivent dedans. Il y a très peu d'eau, très peu de nourriture", poursuit le directeur de communication.

Avec ce contexte, les conditions sanitaires sont très difficiles pour les 1,3 millions de Palestiniens, "l'équivalent de la population de Bruxelles", déplacés à Rafah. "J'ai pu observer des campements avec une toilette pour 500 personnes", explique Jonathan Crickx. "Il faut se rendre compte de l'immensité des besoins".