La trêve entre le Hamas et Israël a débuté ce matin: la délégation belge est en Egypte, où transiteront les otages libérés

La trêve entre Israël et le mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza est entrée en vigueur vendredi, et doit être assortie par la libération dans l'après-midi de 13 otages contre des prisonniers palestiniens, premiers signes de répit après des semaines de guerre. "Treize femmes et enfants qui seront récupérés par la Croix-Rouge internationale dans la bande de Gaza et qui seront amenés vers Rafah, le point de passage avec l'Egypte. Une libération qui se fera dans le plus grand secret, la plus grande discrétion, en tout cas à l'abri de la presse. Les familles des otages n'ont pas encore été prévenues et elles le seront à la dernière minute pour les accueillir aux points de passage. Il y aura des médecins, mais aussi des psychologues, car l'accompagnement sera primordial", précisent nos envoyés spéciaux Chantal Monet et Denis Caudron. "Les otages seront ensuite ramenés en Israël par avion". Les premières libérations devraient avoir lieu vers 15H (heure belge).

Le Qatar, médiateur-clé avec l'Egypte et les Etats-Unis, avait obtenu mercredi un accord portant sur une trêve renouvelable de quatre jours lors desquels 50 otages retenus à Gaza doivent être libérés comme 150 détenus palestiniens. La branche armée du Hamas a déclaré que pour chacun des otages relâchés, trois prisonniers palestiniens, des femmes et des jeunes, seraient libérés.