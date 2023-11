Pas de répit: une masse d'air d'origine polaire et instable se dirige vers la Belgique

La pluie s'abat sur la Belgique depuis des semaines et ça ne devrait pas s'arrêter ce week-end. "La perturbation qui a quitté notre pays la nuit passée, sera aujourd'hui et la nuit prochaine suivie par de l'air maritime instable d'origine polaire. Ce samedi, le temps restera instable et assez froid", préviennent les météorologues de l'Institut royal météorologique (IRM). De petites acalmies sont toutefois prévues pour mardi et jeudi prochains. En attendant, voici les prévisions de l'IRM jour après jour.

Ce vendredi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des précipitations qui s'étendront lentement depuis le nord et le nord-est à la plupart des régions. Elles pourront parfois adopter un caractère hivernal, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Les températures oscilleront entre 4 et 10 degrés tôt le matin avant de diminuer au fil des heures. L'après-midi, les températures se situeront entre 2 degrés en Haute Ardenne et 8 degrés à la mer. Le vent de nord-ouest sera modéré à par endroits assez fort avec des rafales jusque 50 à 60 km/h. Au littoral, il sera fort puis par moments très fort de nord-ouest avec des pointes de 75 ou 80 km/h en fin de journée. Ce vendredi soir, le ciel sera partiellement nuageux avec localement des averses (hivernales en Haute Belgique). En début de nuit, il fera plus sec avec des éclaircies. En cours de nuit, de nouvelles averses atteindront notre pays depuis le nord-ouest. Au sud du sillon Sambre et Meuse, elles adopteront un caractère hivernal. En (haute) Ardenne, une couche de quelques cm de neige pourra se former! Les minima se situeront entre -1 degré en Ardenne et 6 ou 7 degrés à la mer sous un vent d'un large secteur nord-ouest encore soutenu, modéré dans l'intérieur et généralement fort à la côte avec là des pointes de l'ordre de 60 à 70 km/h. Samedi, le temps sera particulièrement variable avec de régulières averses, entrecoupées de quelques éclaircies. En Ardenne, le ciel sera généralement très nuageux et les précipitations adopteront plutôt un caractère hivernal. En haute Ardenne, il s'agira de neige en début de matinée et en soirée, ce qui conduira à une accumulation de quelques centimètres. Les maxima seront compris entre 1 ou 2 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré à localement assez fort d'ouest à nord-ouest avec des rafales de 50 à 55 km/h. A la côte, le vent sera assez fort à fort de secteur nord-ouest avec des pointes jusqu'à 65 km/h.

Dimanche, la nébulosité sera souvent abondante durant toute la journée et on prévoit d'abord encore quelques averses. Ensuite, le temps deviendra sec sur l'ouest et le centre du pays. Dans l'est, par contre, le risque de quelques averses persistera. Sur les hauteurs de l'Ardenne, ces averses prendront un caractère hivernal. Les maxima se situeront entre 2 degrés en haute Ardenne et 8 degrés en bord de mer. Le vent modéré de secteur ouest reviendra au sud-ouest au fil des heures. Lundi, une dépression se décalera des îles Britanniques vers les Alpes. L'active zone de précipitations, qui lui est associée, conduira à un ciel couvert sur nos régions avec des précipitations sous forme de neige fondante dans l'est, et de neige au-dessus de 300m d'altitude. Sur la moitié ouest du pays, il s'agira essentiellement de pluie, mais qui pourrait se transformer en neige fondante en fin de journée. Les maxima varieront de 0 degré en haute Belgique à +3 ou +4 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent sera modéré et reviendra du sud/sud-est en matinée vers l'est d'ici la soirée. Mardi, le temps sera froid mais sec dans la plupart des régions, avec des éclaircies. En Ardenne, les champs nuageux seront prédominants et pourraient laisser s'échapper quelques flocons de neige. En fin de journée, quelques averses à caractère hivernal pourront se produire sur le nord-ouest du pays. Les maxima seront proches de -1 degré en haute Ardenne, +2 degrés dans le centre du pays et +4 degrés à la mer, sous un vent souvent modéré de nord-est. En début de journée, il gèlera en beaucoup d'endroits et il y aura dès lors un risque de plaques de glace.

Mercredi, le temps deviendra (légèrement) variable avec quelques averses ainsi que des éclaircies. En haute Belgique, les précipitations tomberont sous forme de neige. En plaine aussi, elles pourraient, par moments, adopter un caractère hivernal. Les maxima seront proches de -2 degrés en haute Belgique, de +2 ou +3 degrés dans le centre du pays et +5 degrés à la mer. Le vent sera modéré de nord à nord-ouest. Jeudi, le ciel sera changeant à très nuageux mais le temps devrait rester sec. Les maxima se situeront entre -1 degré en haute Belgique et +3 à +4 degrés en plaine. Le vent sera faible, puis modéré, de sud à sud-ouest. En début de journée, le gel sera généralisé.