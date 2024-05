L'analyste belgo-congolais Jean-Jacques Wondo arrêté en République démocratique du Congo

Jean-Jacques Wondo, de nationalité belgo-congolaise, est chercheur et analyste, spécialiste des questions militaires et plus particulièrement des conflits en RDC. Il est diplômé de l'École royale militaire (ERM), de l'ULiège et de l'ULB. L'homme a été interpellé cette semaine à Kinshasa, capitale de la RDC. Selon La Libre Belgique, il serait interrogé depuis plusieurs jours par les services de renseignement militaire dans le cadre du dossier de la tentative de coup d'État par des putschistes liés à un opposant au président Félix Tshisekedi, Christian Malanga, décédé dans cette offensive.

Les Affaires étrangères confirment être "au courant de l'arrestation de M. Jean-Jacques Wondo" et suivre "de près ce dossier" avec l'ambassade de Belgique sur place.