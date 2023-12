L'armée américaine interdit de vol ses aéronefs Osprey après une série d'accidents

Le chef du commandement des opérations spéciales de l'armée de l'air "a décidé d'un arrêt opérationnel" de ces aéronefs militaires, qui peuvent décoller et atterrir verticalement comme un hélicoptère et voler comme un avion, indique un communiqué.

"Si les premiers éléments de l'enquête indiquent qu'un défaut matériel a provoqué l'accident, la cause sous-jacente à ce défaut n'est pas connue à ce jour", dit encore le communiqué du commandement des opérations spéciales de l'armée de l'air.

La décision de l'armée de l'air a été prise "pour limiter les risques tandis que l'enquête se poursuit" sur les causes de l'accident mortel au large du sud-ouest du Japon le 29 novembre, relève le texte.

Clouer au sol ces appareils, aussi nommés V-22, "permettra de dégager du temps et de l'espace pour une enquête complète afin de déterminer les causes et établir des recommandations afin que la flotte de CV-22 de l'armée de l'air puisse voler à nouveau", ajoute-t-il.

A la suite de l'accident du 29 novembre, le Japon (seul pays étranger à en avoir acheté) a suspendu les vols de ses propres Osprey et avait demandé à l'armée américaine de faire de même sur le territoire nippon, dont la population voit d'un mauvais œil ces appareils.

Plusieurs accidents récents, en plus de celui au large de l'île de Yakushima, ont remis en lumière les questions sur la fiabilité de cet appareil à rotor basculant issu d'une coopération entre l'avionneur Boeing et le spécialiste des hélicoptères Bell.