L'armée israélienne tue quatre "terroristes infiltrés" dans le pays depuis le Liban

L'armée israélienne a indiqué avoir tué quatre "terroristes infiltrés" en Israël depuis le Liban dans la nuit de samedi à dimanche et qui avaient "ouvert le feu" sur ses soldats.

Lors d'une patrouille "dans le secteur de Har Dov", des soldats israéliens ont "repéré une cellule terroriste entrée en territoire israélien depuis le Liban et qui a ouvert le feu" sur eux, a indiqué l'armée dans un communiqué. Répliquant, les soldats israéliens ont tué "quatre terroristes", a-t-elle ajouté, précisant qu'un de ses soldats avait été blessé.

De son côté, le Hezbollah a indiqué avoir mené six attaques contre Israël dimanche, dont l'une dans la ville frontalière de Kfar Yuval a fait des blessés et des morts, affirme le mouvement chiite pro-iranien.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, déclenchée le 7 octobre après une attaque du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien, les échanges de tirs sont quasi quotidiens à la frontière entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais, allié du Hamas. En plus de trois mois de violences à la frontière, 190 personnes ont été tuées au Liban, parmi lesquelles au moins 141 combattants du Hezbollah, selon un décompte de l'AFP. L'armée israélienne a dénombré la mort d'au moins 13 Israéliens, dont neuf soldats.