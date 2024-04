L'ayahuasca: un remède pour les chamans, une drogue pour le Mexique

Canines de jaguar autour du cou et plumes sur la tête, le guérisseur colombien Claudino Pérez sert à ses disciples une concoction brunâtre et épaisse, l'ayahuasca.

À la fois curieux et pleins d'appréhension, Colombiens et étrangers désireux de soulager maux du corps et de l'esprit sont réunis pour un rituel de purification dans une ferme nichée dans la montagne.

Décoction préparée à partir d'une liane par les peuples du bassin occidental de l'Amazonie, l'ayahuasca est vue, selon les versions, comme un remède miracle, un outil d'exploration intérieure et de développement personnel, un hallucinogène récréatif ou à l'inverse un dangereux psychotrope.

Son effet principal est d'abord celui d'un purgatif, provoquant vomissements et diarrhées. Puis éventuellement des visions.