Le Canada prévoit un ralentissement économique en 2024 mais pas de récession

Le Canada a dévoilé mardi de nouvelles taxes sur les plus riches pour financer notamment le logement et séduire les plus jeunes frappés par le coût de la vie qui augmente, en présentant son budget fédéral.

Le gouvernement de Justin Trudeau s'attend par ailleurs à un ralentissement de son économie en 2024 mais estime pouvoir éviter la récession malgré des taux d'intérêt relativement élevés qui pèsent sur l'économie.

Avec plus de 10 points de retard dans les sondages sur son principal rival, le leader conservateur Pierre Poilievre, le Premier ministre libéral Justin Trudeau doit regagner le soutien des plus jeunes électeurs canadiens qui l'ont propulsé au pouvoir en 2015 afin de remporter les élections prévues dans un peu plus d'un an.