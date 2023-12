Le Comité international de la Croix-Rouge quitte le Nicaragua à la demande des autorités

L'association humanitaire et le gouvernement Ortega avaient signé un accord en janvier 2019 afin de pouvoir rendre visite aux prisonniers.

Un an auparavant, le CICR avait ouvert une mission dans le pays au moment où des manifestations, réclamant la démission du président Ortega et de son épouse et vice-présidente Rosario Murillo, avaient fait plus de 300 morts, selon l'ONU, ainsi que de nombreux blessés et détenus.

La délégation a rappelé que son travail consistait, outre ces visites aux détenus, à soutenir l'action de la Croix-Rouge locale, qui a été dissoute par le Parlement en mai dernier. Elle était accusée d'avoir dérogé à son obligation de neutralité durant les manifestations anti-gouvernementales de 2018.