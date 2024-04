Le drapeau de l'Otan hissé au Cinquantenaire pour les 75 ans de l'Alliance

Le drapeau à fond bleu orné d'une rose des vents blanche, symbole de l'Organisation du Traité de l'Atlantique nord (Otan), a été hissé mercredi matin sous l'arche du Cinquantenaire à l'occasion des 75 ans de l'Alliance. La cérémonie a été organisée en présence de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib et de l'ambassadrice belge à l'Otan Ariadne Petridis.

Cet événement intervient en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Otan à Bruxelles, mercredi et jeudi.

Bruxelles et l'Otan partagent une histoire commune, la capitale accueillant le siège de l'organisation depuis 1967, date à laquelle la France se retire du commandement intégré. Toutes les fonctions politiques et administratives ainsi que l'état-major militaire sont hébergés depuis près de soixante ans à Haren. Le nouveau siège de l'organisation, inauguré en 2018 face à l'ancien site (utilisé par la Justice dans certains procès d'ampleur comme celui des attentats de Bruxelles), accueille près de 4.000 personnes par jour.

Le Grand Quartier général des puissances alliées en Europe (SHAPE) de l'Otan est lui aussi situé en Belgique depuis 1967, à Casteau, près de Mons.

Le 4 avril 1949, douze pays, dont dix européens, signaient à Washington le traité de l'Atlantique nord, fondateur de l'Otan. On retrouvait autour de la table la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Islande, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas et le Portugal ainsi que les États-Unis et le Canada.