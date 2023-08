Le fabricant de microprocesseurs Arm prépare son introduction en Bourse à New York

"Arm a enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission le formulaire F-1 en lien avec sa proposition d'introduction en Bourse", a déclaré le groupe dans un communiqué, précisant que "le nombre d'actions et la fourchette de prix doivent encore être déterminés".

Il pourrait s'agir de la plus importante introduction en Bourse de l'année, et l'une des plus importantes dans le secteur de la tech depuis celle du chinois Alibaba en 2014, qui avait rapporté alors 25 milliards de dollars.