Le groupe Al-Chabab vise plusieurs infrastructures officielles à Mogadiscio

Des grenades ont été lancées durant la nuit de samedi à dimanche dans le district de Bondhere, où se trouvent les résidences du président Hassan Sheikh Mohamoud et du Premier ministre Hamza Abdi Barre.

Le district de Shibis a aussi été visé. Un projectile est tombé dans les environs du quartier général des services de renseignement et de sécurité.

La police a lancé une grande opération de recherche pour retrouver les auteurs.

Al-Chabab a revendiqué ces attentats. Le groupe terroriste mène depuis plusieurs années des attaques dans ce pays de la Corne de l'Afrique aux 18 millions d'habitants. Il vise essentiellement des membres du gouvernement, des infrastructures policières et militaires, mais aussi des hôtels et restaurants fréquentés par des hommes d'affaires et des étrangers.