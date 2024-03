Le groupe terroriste État islamique fait-il un retour en force? "On assiste à une expansion de l'Asie centrale à la Russie"

Ce vendredi soir, Moscou a été victime d'une attaque terroriste qui a fait au moins 130 morts. Cette attaque, revendiquée par le groupe terroriste État islamique, a été filmée par les assaillants. Ils ont publié ces images, mais pourquoi le font-ils ? "L'un des objectifs des terroristes, c'est d'alimenter la peur. Mais l'autre raison, c'est de s'approprier cette action violente. Ils envoient un message au monde et à la Russie : 'Nous sommes là, nous sommes forts'.", explique l'islamologue Mohamed Fahmi.

Cette attaque en rappelle d'autres, qui ont eu lieu en France, mais aussi, chez nous, en Belgique. "Cette attaque ressemble à celle du 13 novembre 2015 à Paris. Et plus particulièrement, à celle du Bataclan, durant un concert. Ici, le mode opératoire est similaire avec des personnes entraînées, organisées. Elles sont parvenues à partir, s'enfuir et se cacher", poursuit l'expert.