Le gynécologue Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix en 2018, candidat aux élections présidentielles congolaises

Le docteur Denis Mukwege a annoncé lundi après-midi sa candidature aux élections présidentielles congolaises de décembre prochain, lors d'une conférence de presse retransmise en direct sur sa page Facebook. "Le moment propice, c'est maintenant. Ma seule motivation est de sauver notre patrie, de redresser notre pays et de relever la dignité de notre peuple", a-t-il déclaré depuis Kinshasa.

Attendu par ses sympathisants pendant plusieurs heures, le gynécologue a pris la parole vers 15h30 (14h30 à Kinshasa). "Depuis une dizaine d'années au travers de nombreuses associations et personnalités, les Congolais m'exhortent à me présenter à leurs côtés en tant que candidat à la présidentielle. Je me suis longtemps retenu de répondre à ces appels car il n'est pas dans mon caractère de m'engager dans une telle responsabilité de manière hasardeuse", a expliqué le docteur.