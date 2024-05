Le Hamas accepte une proposition de trêve: quels seraient les termes de cet accord et qu'en dira Israël?

On vient tout juste de l'apprendre, il y a quelques minutes, le Hamas dit avoir approuvé la proposition de cessez-le-feu présentée par l'Egypte et le Qatar. Est-ce une avancée concrète et importante dans la suite du conflit qui oppose Israël et le Hamas ?

Sur le plateau du RTL info 19h, notre spécialiste en questions internationales Chantal Monet s'est chargée de nous éclairer sur la question. "Il y a déjà une des deux parties qui dit oui. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que le chef du bureau politique du Hamas a téléphoné au Premier ministre du Qatar et au ministre des renseignements égyptien pour leur annoncer qu'il marquait son accord sur cette proposition".