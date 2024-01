Le Hamas affirme que l'attaque du 7 octobre était "une étape nécessaire" et "une réponse normale" face à Israël

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a affirmé dans un document publié dimanche que l'attaque du 7 octobre contre Israël était "une étape nécessaire" et une "réponse normale" face à "tous les complots israéliens contre le peuple palestinien".

Le Hamas a ajouté que dans le "chaos" autour de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, "peut-être que des erreurs ont eu lieu", niant cependant avoir visé des civils, si ce n'est "par accident, et au cours de confrontations avec les forces d'occupation", et ce, malgré les 1.140 personnes tuées lors de cette attaque sans précédent, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles israéliennes, notamment plus de 360 festivaliers à Réïm.