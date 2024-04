Le Hamas déclare "étudier" une contre-proposition de trêve des combats à Gaza: "Le mouvement soumettra sa réponse une fois l'étude terminée"

"Aujourd'hui, le Hamas a reçu la réponse officielle de l'occupation sioniste à notre position qui avait été remise aux médiateurs égyptiens et qataris le 13 avril dernier. Le mouvement étudiera cette proposition et soumettra sa réponse une fois son étude terminée", a déclaré dans un communiqué le N.2 de la branche politique du Hamas pour la bande de Gaza, Khalil al-Hayya. Le Hamas avait indiqué dans un communiqué le 13 avril avoir remis sa réponse aux médiateurs égyptiens et qataris sur une proposition de trêve avec Israël dans la bande de Gaza, en insistant sur un cessez-le-feu permanent.

Sans rejeter explicitement le contenu du projet de trêve, le Hamas y réaffirmait ses "exigences", soit "un cessez-le-feu permanent", le retrait de l'armée israélienne "de toute la bande de Gaza", "le retour des déplacés dans leurs zones et lieux de résidence, et " l'intensification de l'entrée de l'aide humanitaire". Or Israël s'oppose notamment à un cessez-le-feu permanent, insistant plutôt sur une pause de plusieurs semaines dans les combats pour ensuite mener par exemple une opération terrestre à Rafah, et refuse de se retirer de l'ensemble du territoire.

Cette contre-proposition, dont les détails n'ont pas filtré, intervient alors qu'une délégation égyptienne est arrivée vendredi en Israël pour tenter de relancer les négociations sur une trêve à Gaza associée à une libération d'otages. Une délégation d'Egypte, l'un des trois pays médiateurs avec le Qatar et les Etats-Unis, est en Israël pour discuter d'un "cadre global pour un cessez-le-feu" à Gaza, selon le média égyptien proche des renseignements Al-Qahera News, qui cite un haut responsable égyptien.

Selon des médias israéliens, la délégation doit tenter de relancer les négociations, au point mort depuis plusieurs semaines, et plaider pour un accord de trêve impliquant la libération de "dizaines" d'otages retenus à Gaza.