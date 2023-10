Le Hamas déclenche une "opération militaire" contre Israël: au moins 40 Israéliens et 160 Palestiniens morts

"Nous avons décidé de mettre un terme à tous les crimes de l'occupation" (Israël, NDLR), et "plus de 5.000 roquettes" ont été tirées depuis ce matin, a déclaré Mohammad Deif, commandant des Brigades Ezzedine al-Qassam, dans un enregistrement audio diffusé par Al-Aqsa TV, chaîne de télévision du Hamas, mouvement islamiste au pouvoir à Gaza.

La branche armée du Hamas a annoncé samedi matin, via sa chaîne de télévision, avoir lancé l'opération "déluge d'Al-Aqsa" contre Israël. Des centaines de roquettes ont ciblé Israël depuis la bande de Gaza samedi matin, les sirènes d'alerte retentissent dans plusieurs villes du pays, notamment à Tel Aviv et Jérusalem.

Les Palestiniens auraient pénétré sur le territoire israélien par la mer, par les terres et par les airs, via des parapentes et des ULM. Les combats à la frontière entre la bande de Gaza et Israël sont intenses. Des Palestiniens ont également renversé une grille qui séparait les deux parties, permettant à de nombreuses personnes de passer. La police israélienne locale a bloqué les principales routes de la région.

Bilan provisoire: 40 morts côté israélien, 160 côté palestinien

Au moins 40 personnes ont été tuées depuis le début de l'offensive du Hamas, ont indiqué les services de secours. Le communiqué de la Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix Rouge, fait également état de "centaines de blessés". Le ministère israélien de la Santé a fait état de 779 blessés évacués vers les hôpitaux israéliens.