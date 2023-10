Attaque du Hamas en Israël: l'ambassade a contacté les Belges présents sur place, il leur est demandé "de ne pas sortir de chez eux"

L'ambassade belge en Israël a envoyé un message à tous les Belges qui se sont enregistrés dans "Travellers Online" et a également diffusé un message sur ses réseaux sociaux. "Il est demandé aux Belges sur place de ne pas sortir, de suivre les instructions des autorités locales et de suivre la situation via les médias", indiquent les Affaires étrangères samedi. "Notre ambassade, de même que nos services à Bruxelles, restent mobilisés."

L'offensive lancée à l'aube par la branche armée du Hamas sur Israël a fait, selon un premier bilan, 22 morts et plus de 500 blessés. Les Affaires étrangères belges n'ont, à ce stade, pas d'informations selon lesquelles des Belges seraient touchés.

Pour rappel, le chef de la branche armée du Hamas a annoncé samedi le déclenchement d'une opération, "déluge d'Al-Aqsa" contre Israël, alors que des roquettes étaient tirées par centaines à partir de la bande de Gaza sur le territoire israélien.

"Nous avons décidé de mettre un terme à tous les crimes de l'occupation", et "plus de 5.000 roquettes" ont été tirées depuis ce matin, déclare Mohammad Deif, commandant des Brigades Ezzedine al-Qassam, dans un enregistrement audio diffusé par Al-Aqsa TV, chaîne de télévision du Hamas, mouvement islamiste au pouvoir à Gaza.