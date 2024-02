Le Hezbollah annonce avoir tiré une nouvelle salve de roquettes sur une base israélienne

Le puissant Hezbollah a annoncé mardi avoir lancé, pour le deuxième jour consécutif, une nouvelle salve de roquettes contre une base militaire israélienne en riposte à des frappes de l'aviation israélienne la veille sur l'est du Liban.

Depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre entre Israël et le Hamas, le Hezbollah islamiste cible quotidiennement des positions miliaires israéliennes, en soutien à son allié palestinien.

Israël mène des frappes sur les villages frontaliers et des opérations ciblées contre des responsables du Hezbollah.

Au moins 284 personnes, pour la plupart des combattants du Hezbollah et de formations qui lui sont alliées, et environ 44 civils, ont été tuées en plus de quatre mois, selon un décompte de l'AFP.