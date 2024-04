Le Liban ferme son espace aérien

Le Liban, frontalier d'Israël, a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche la fermeture de son espace aérien et la suspension du trafic aérien, au moment où l'Iran a lancé une attaque de drones et de missiles contre Israël.

"L'espace aérien libanais a été fermé à tous les avions (..) à titre temporaire et par précaution", a indiqué le ministre des Travaux publics et des Transports Ali Hamié sur la plateforme X, précisant que cette mesure serait appliquée entre 22H00 GMT samedi et 04H00 GMT (00h00 et 06h00, heure belge) dimanche.

La Jordanie, l'Irak et Israël ont déjà indiqué fermer leur espace aérien.