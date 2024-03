Le ministre israélien des Affaires Etrangères qualifie l'ONU "d'organisation anti-israélienne"

Le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz a qualifié sur X samedi l'ONU d'"organisation anti-israélienne", après la visite au bord de la bande de Gaza du secrétaire général Antonio Guterres qui a appelé à un "cessez-le-feu humanitaire immédiat".

"Sous son leadership, l'ONU est devenue une organisation antisémite et anti-israélienne qui abrite et encourage le terrorisme", écrit sur son compte X M. Katz, ajoutant que "Antonio Guterres est venu aujourd'hui du côté égyptien du passage de Rafah et a blâmé Israël pour la situation humanitaire à Gaza (...)".