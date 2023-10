Le musée Van Gogh retire des cartes Pokemon inspirées du peintre, objets de frénésie incontrôlée

Le musée Van Gogh d'Amsterdam a annoncé samedi avoir dû arrêter la distribution d'une carte Pokemon en série limitée à l'effigie du peintre, qui a déclenché une frénésie de spéculation, avec reventes à des prix exorbitants, et perturbé sa quiétude.

Lancée en grande pompe en septembre pour marquer le 50e anniversaire du musée, la collaboration avec Pokemon était destinée à séduire un public jeune et comprenait des expositions montrant les liens entre l'oeuvre de Vincent Van Gogh et "l'art et la culture japonaise".