Le Panama prévoit un record de migrations dès juillet par la forêt du Darién vers les USA

Selon les statistiques du Service national de migration du Panama, plus de 248.000 personnes ont réalisé cette traversée en 2022, ce qui constitue un record.

Mais au rythme observé en juillet et avec encore cinq mois dans l'année, les autorités prévoient un chiffre de "400.000" en 2023, a dit M. Pino.

D'après les statistiques officielles, au 30 juin, plus de 100.000 Vénézuéliens avaient par exemple traversé la région du Darién, presque la moitié du total en cours sur 2023. Près de 33.000 Haïtiens, plus de 25.000 Equatoriens et plus de 8.500 Chinois ont suivi le même chemin. Un cinquième de tous ces migrants étaient mineurs.