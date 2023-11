Le prince William honore cinq innovateurs environnementaux

L'initiative Earthshot Prize vise à soutenir le développement de solutions aux plus grands problèmes de la planète, comme le changement climatique, la déforestation et les déchets.

Le prince William a honoré mardi cinq innovateurs environnementaux avec son prix Earthshot lors d'une cérémonie au Theatre at Médiacorp à Singapour.

L'événement était co-animé par l'actrice britannique Hannah Waddingham et l'acteur américain Sterling K. Brown. L'actrice australienne Cate Blanchett, l'acteur hongkongais Donnie Yen et l'actrice sud-africaine Nomzamo Mbatha étaient parmi les stars à fouler le tapis vert.

Les cinq gagnants – sélectionnés par un jury comprenant le naturaliste et présentateur de télévision britannique David Attenborough – ont reçu chacun un million de livres (1,2 million de dollars).

Un gagnant est sélectionné dans chacune des cinq catégories du prix parmi 15 finalistes, choisis parmi plus de 1 100 nominés.

La chanteuse américaine Bebe Rexha, le groupe indie-pop britannique Bastille et le groupe de rock américain OneRepublic figuraient parmi les artistes à monter sur scène.

Cette année, Accion Andina, une initiative populaire œuvrant dans toute l'Amérique du Sud pour restaurer et protéger les écosystèmes forestiers de la cordillère des Andes, a remporté le prix pour "Protéger et restaurer la nature".

La société GRST, basée à Hong Kong, a remporté le prix "Améliorer la qualité de notre air", pour avoir développé un moyen de construire et de recycler des batteries lithium-ion moins polluantes et utilisant davantage de composants recyclables.

Le prix pour "Construisez un monde sans déchets" a été attribué à S4S Technologies, qui fournit des séchoirs à énergie solaire et des équipements de transformation des aliments aux petits agriculteurs indiens afin de réduire le gaspillage des récoltes.

Le programme marin de l'organisation américaine à but non lucratif WildAid a remporté le prix "Raviver nos océans" pour ses efforts visant à mettre fin à la pêche illégale et à promouvoir la conservation des océans.

Boomitra, un marché de crédits carbone qui récompense les agriculteurs pour leurs pratiques de gestion durable des terres, a reçu le prix "Corriger le climat".