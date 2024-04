Le saut record de 291 mètres de Ryoyu Kobayashi ne sera pas le nouveau record du monde

Le Japonais Ryoyu Kobayashi a réalisé mercredi le plus long vol à ski de l'histoire. Sur le tremplin de Hlidarfjall, en Islande, il a atterri à 291 mètres.

La fédération internationale de ski (FIS) a confirmé la performance et ajouté qu'elle ne sera pas homologuée comme nouveau record du monde. Celui-ci doit être réalisé en compétition. Or la performance a été réalisée au cours d'un événement spécialement créé par le sponsor Red Bull, la boisson qui donne des ailes, sur un tremplin provisoire, non homologué. Par ailleurs, le matériel utilisé n'a pas été vérifié par un contrôleur certifié par la FIS.

La FIS précise que Kobayashi, 27 ans espérait initialement atteindre la barre mythique des 300 mètres.