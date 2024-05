Le sud du Brésil en alerte face au "drame sans fin" des inondations

Signe que l'heure reste à la gestion de crise, le président Luiz Inacio Lula da Silva a reporté une visite d'Etat au Chili, initialement prévue les 17 et 18 mai.

La présidence a invoqué la "nécessité de suivre la situation liée aux inondations dans l'Etat du Rio Grande do Sul et de coordonner l'assistance à la population touchée et les travaux de reconstruction". Aucune nouvelle date n'a été annoncée.

Deux semaines après le début de ces intempéries sans précédent, et malgré les opérations de secours, cette importante région agricole offre toujours un spectacle de chaos, entre rues inondées, champs submergés, bâtiments ravagés et axes routiers coupés.

Dans le centre de l'Etat, durement frappé, une route conduisant à la ville de Lajeado, dans la vallée du Taquari, était bloquée lundi, ont constaté des journalistes de l'AFP. L'aéroport international de la capitale régionale Porto Alegre est toujours envahi par les eaux.