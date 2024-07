Le typhon Gaemi a fait 20 morts aux Philippines, deux à Taïwan et se dirige vers la Chine

Partager:

Jam Sta Rosa Les pluies torrentielles accompagnant le typhon Gaemi ont fait au moins 20 morts aux Philippines, avant de balayer Taïwan où deux personnes ont péri et de se diriger jeudi vers la Chine, selon les derniers bilans. Aux Philippines, qui ne se trouvaient pas sur la trajectoire de Gaemi, les décès survenus à Manille et dans les provinces environnantes ont été causés par des noyades, des glissements de terrain, des électrocutions et la chute d'un arbre après les pluies saisonnières diluviennes alimentées par Gaemi qui ont arrosé cette semaine l'île de Luçon, la plus peuplée du pays.

Le typhon est passé au large des Philippines, frappant directement Taïwan dans la nuit de mercredi à jeudi avec des rafales jusqu'à 190 km/h. Un pétrolier battant pavillon philippin et transportant 1,4 million de litres de pétrole a coulé jeudi au large de Manille, ont annoncé les autorités qui tentent d'éviter une marée noire et recherchent un membre d'équipage disparu. Une enquête a été ouverte notamment pour déterminer si une perturbation d'ordre météorologique est en cause dans le naufrage, qui s'est produit alors que les fortes pluies s'abattaient sur les Philippines voisines. Ted ALJIBE

Jeudi matin, le typhon était moins puissant et son "centre s'est déplacé en direction de la mer vers 04H20 (20H20 GMT mercredi)", a indiqué l'Administration centrale de la météorologie de Taïwan. Le typhon, le plus puissant à frapper Taïwan depuis huit ans, a contraint les autorités de l'île à fermer les écoles et les bureaux, à suspendre la Bourse et à évacuer des milliers de personnes. Des centaines de vols intérieurs et internationaux ont été annulés. Les pompiers de l'île autonome ont indiqué qu'un cargo battant pavillon tanzanien a coulé au large du sud de Taïwan et que neuf de ses membres d'équipage, des ressortissants birmans, sont portés disparus.