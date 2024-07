Canada: d'importants incendies ravagent des forêts en Colombie-Britannique

"Les pompiers s'efforcent de sauver autant de structures que possible et de protéger les infrastructures essentielles, notamment l'usine de traitement des eaux usées, les installations de communication, le pipeline Trans Mountain", a indiqué Park Canada, l'organisme en charge des parcs nationaux, sur les réseaux sociaux.

"On va déployer des ressources, du soutien à l'évacuation et d'autres ressources d'urgence et on va coordonner les ressources de lutte contre les feux", a déclaré sur X le Premier ministre Justin Trudeau confirmant l'envoi de l'armée canadienne.

La province de l'Alberta a demandé l'aide des forces canadiennes en fin de journée mercredi devant l'ampleur des feux.

Le maire de Jasper, Richard Ireland, a expliqué que sa ville vivait "tout simplement son pire cauchemar" sur la chaine publique CBC.